Nouvel invité Feel Good le mercredi. Il s’agit du docteur Gérard Bersand basé à Nice. Il est spécialisé en médecine fonctionnelle et en médecine anti-âge ! Et justement, zoom aujourd’hui sur la nutrition anti-âge.

Comment adopter une nutrition anti-âge ?

Premier conseil : optez pour une alimentation moins riche au niveau calorique. D’autant qu’aujourd’hui, nous manquons d’exercice physique pour les brûler. Sachez que dans les zones du monde dites de « longue vie » on mange moins que dans nos sociétés modernes.

Et pensez à bien mastiquer et à manger lentement. Cette habitude améliore l’assimilation des nutriments ou encore la digestion.

Vos pouvez miser sur les aliments gras riches en Oméga 3. C’est le cas des poissons gras comme le thon, le saumon ou encore les sardines conservées dans de l’huile d’olive. Idem pour les huiles de colza, de noix ou encore de lin.

De bons aliments pour bien vieillir

Autre piste : les aliments à indice glycémique bas. Ils évitent la montée rapide du taux de sucre dans le sang. Consommez des céréales comme le quinoa, le petit épeautre ou encore les pâtes complètes. Côté fruits et légumes les pommes, les oranges, les pois chiches ou les lentilles ont aussi un indice glycémique bas.

Les légumes sont vos alliés, surtout de couleur différente. Privilégiez les produits de saison et bio. Vous pouvez les consommer crus, y compris sous forme de jus ou smoothies. Pour les cuire, préférez la cuisson al dente.

Puis, n’hésitez pas à consommer des épices ou encore des aromates. En effet, la plupart possèdent des propriétés antioxydantes, digestives ou encore anti-inflammatoires. Misez sur le curcuma, le basilic, le gingembre, l’ail, la coriandre ou encore le cumin.

Enfin, pour une nutrition anti-âge, réduisez également la consommation d’acides gras saturés. On les retrouve dans les viandes et les charcuteries notamment. Par ailleurs, et c’est valable dans tous les cas, l’hydratation de l’organisme est absolument nécessaire. C’est pourquoi, il faut boire au moins 1,5 L d’eau par jour.