Intégrer le Gua Sha à sa routine beauté !

On le découvre tout juste en Occident, alors qu’il existe depuis des siècles en Orient. Le Gua Sha est sur toutes les lèvres. Enfin, surtout sur toutes les peaux ! Ce petit outil, en forme de coeur asymétrique, est issu d’une technique ancestrale chinoise. D’ailleurs en chinois, Gua Sha signifie « gratter la fièvre ou la maladie ». Via un frottement énergétique, il s’impose aujourd’hui dans les routines beauté pour le visage. Il existe aussi des modèles adaptés au corps.

Quels sont les bienfaits du Gua Sha ?

Le Gua Sha redonne éclat et jeunesse au visage. Les résultats sont assez rapides. En effet, ils sont visibles dès la première semaine mais pour en profiter une seule règle : la régularité.

Ce drainage lymphatique va libérer les toxines et faire circuler la lymphe et le sang. Les toxines sont principalement des déchets cellulaires et sont l’une des principales cause du vieillissement de la peau ou encore des imperfections et du teint terne.

Le Gua Sha offre ainsi un effet bonne mine naturel. En pratiquant correctement ce massage au Gua Sha, vous retrouverez votre peau liftée. La spatule relâche les tensions du visage également.

Vous pouvez aussi masser le contour des yeux pour réduire l’apparence des cernes et des poches.

Le Gua Sha et la lithothérapie

Initialement, l’outil était conçu avec de la corne de vache. Aujourd’hui, il est fabriqué avec du quartz rose ou encore la pierre de jade. Selon la lithothérapie, chaque pierre possède ses vertus.

Par exemple, le quartz rose symbolise la paix et l’amour. Il apaise les émotions ou encore le stress. De son côté, la pierre de jade représente la pureté ou encore du pouvoir. Elle symbolise la tempérance et favorise la paix intérieure.

Les conseils d’entretien

Huilez votre peau pour utiliser le Gua Sha. Après chaque utilisation, pensez à bien le nettoyer pour enlever l’excès d’huile. Une fois par semaine, il faut recharger les énergies de la pierre du Gua Sha. Vous pouvez placer la spatule sous les rayons du soleil ou dans du gros sel et une serviette pendant quelques heures.

Sur internet, vous trouverez une multitude de tutoriels pour bien masser votre visage !