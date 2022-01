À Valberg, on vit la montagne en mode durable

La station de Valberg est la seule des Alpes du Sud à disposer du label Flocon Vert décerné par l’association Mountain Riders. On en parle avec Oriane Mathiaud et Marie Baehr de l’Office de tourisme de Valberg.



En cette période hivernale, beaucoup d’Azuréens ont l’habitude de monter à la montagne le week-end pour skier, faire de la randonnée en raquettes, ou simplement prendre l’air et voir la neige. Alors, comment faire pour que ces moments de plaisir soient le moins néfastes possibles pour la nature ? À Valberg, la vie de la station s’organise depuis 2018 autour du label Flocon Vert. Ce label a été mis point en 2015 par l’association Mountain Riders, spécialisée dans l’éducation à la transition écologique. L’objectif est donc d’identifier et de mettre en valeur les destinations de montagne vertueuses. Celles qui ont des politiques ambitieuses en matière de protection de l’environnement . Or, Valberg est la seule station des Alpes-Maritimes à avoir obtenu le label Flocon Vert. C’est même la seule du genre dans toutes les Alpes du Sud.

Economies d’énergie et gestion des déchets

Un éclairage public plus discret, des navettes électriques intra-muros, un chantier de rénovation énergétique des logements… Plusieurs initiatives prometteuses ont été prises en matière d’économies d’énergie, de mobilité ou encore de gestion des déchets. Ainsi, on peut citer les grandes journées de ramassage organisées une à deux fois par an sur les pistes et dans le village de Valberg. De plus, il y a les opérations du quotidien, comme la collecte des petits déchets que sont les mégots de cigarette, les piles ou encore les stylos. Pour Valberg, la transition écologique se joue également dans la sensibilisation du public et la pédagogie. Dans cette station de montagne où les activités touristiques se déclinent au fil des saisons, les engagements environnementaux sont valables toute l’année.

Oriane Mathiaud et Marie Baehr, de l’Office de tourisme de Valberg, sont nos invitées.