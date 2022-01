Earthship Sisters : des femmes préservent la planète !

My Positive Impact zoome sur Earthship Sisters avec Florent Favier. A la tête de ce programme, né en 2018 à Marseille, Déborah Pardo. Elle est à la fois scientifique, entrepreneuse et même aventurière. Aujourd’hui les chiffres ou les promesses ne suffisent plus. Déborah Pardo travaillent donc sur l’humain et le leadership environnemental pour faire bouger le monde. C’est pourquoi Earthship Sisters accompagne chaque année des porteuses de projets liés à l’environnement. Sa mission : promouvoir le rôle des femmes dans la transitions écologique !

Earthship Sisters s’engage en faveur de la planète

Deborah Pardo propose donc aux « sisters » d’agir concrètement au service de l’environnement avec des expériences inédites. Après un appel à candidature, elles s’engagent pour un an dans ce programme mené en parallèle de leur vie professionnelle. A la clef : 200 heures de formation digitale pour donner naissance à un projet en faveur de la planète. Des expéditions à la voile et des week-ends de formation en leadership au contact de la nature complètent le tout.

Les femmes à l’honneur

Ce programme d’accélérateur de leadership environnemental encourage donc les femmes porteuses de projets innovants dans le domaine de l’environnement. Les sisters sélectionnées se soutiennent et s’épaulent. Ici, la force du collectif est primordiale. Toutes s’encouragent et se conseillent pour mener leur projet à terme.

A ce jour, grâce à Earthship Sisters 22 entreprises en lien avec l’écologie ont été créées.

D’ailleurs, l’appel à candidature pour la Promotion 3 est en cours !