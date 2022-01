Un titre a fait grand bruit du côté de Wall Street

Chaque Matin, avec Société Générale Private Banking Monaco, retrouvez la Tendance des Marchés.

Wall Street a poursuivi son repli à l’ouverture Vendredi, pénalisée par la dégringolade d’une action connue de tous !!

L’action du groupe Netflix a chuté de plus de 20% à l’ouverture après l’annonce de prévisions de croissance historiquement basses de la plateforme.

La société pionnière du secteur, qui a largement profité des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid 19 ne prévoit que 2.5 Millions de nouveaux abonnés pour le trimestre en cours contre les 4 Millions gagnés à la même période l’année dernière.

Pour cause, le retour à une vie plus ou moins normale mais aussi à une concurrence plus accrue de la part notamment de Apple Video , Walt Disney ou encore Amazon Prime.

De plus le groupe a annoncé une augmentation des prix de ses abonnements aux Etats Unis, ce qui inquiète les opérateurs de marché.