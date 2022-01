L’Institut océanographique met le cap sur les régions polaires

Frosty Emperor penguin in blizzard © Galen Rowell, collection Corbis Documentary, via Getty Images

L’Institut océanographique célèbre le centenaire de la disparition de son fondateur, le Prince Albert 1er. Tout au long de l’année, des événements mettront à l’honneur l’Arctique et l’Antarctique, ses terres de prédilection.

Le premier temps fort, le 23 février, sera la parution d’un livre de Robert Calcagno « Au coeur des mondes polaires – entre réchauffement et convoitises » aux éditions Glénat.

Dès le 19 mars, au musée océanographique, une exposition « Northbound connected by the sea » regroupera 24 peintures et photographies de la fin du 19e et du début du 20e siècle pour illustrer le rôle de la mer du nord et l’importance de la préservation de ces zones côtières et maritimes.

Le 4 juin, marquera l’ouverture au grand public de l’exposition « Mission polaire » sur cinq espaces thématiques du musée. En point d’orgue d’un parcours passionnant au coeur des pôles, la salle « immersion » offrira aux visiteurs une expérience interactive exceptionnelle.

Cyril Gomez, directeur adjoint de l’Institut océanographique était notre « Guest » sur Radio Monaco. Retrouvez le podcast de son interview.

A bord le Prince sur la passerelle ©Collections du Musée océanographique