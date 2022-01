Sport et activité physique : quelles différences ?

Saviez-vous qu’il existe plusieurs différences entre le sport et l’activité physique ? Le point aujourd’hui justement avec le Docteur Gérard Bersand, spécialisé en médecine fonctionnelle et en médecine anti-âge.

Sport VS activité physique

Le sport va créer une inflammation et une hyper-oodyation à l’inverse de l’activité physique par exemple. C’est aussi une pratique plus intensive, alors que dans l’activité physique l’intensité importe peu, c’est la durée qui est importante. Evidemment, vous serez plus essoufflé et aurez tendance à transpirer à grosses gouttes après une séance de sport intensive, ce n’est pas le cas pour l’activité physique. Différence à noter aussi concernant l’activité cardiaque. Dans le premier cas, elle va monter jusqu’à votre fréquence théorique maximale. Dans le second, le pouls restera inférieur à 90 ou 100 et il n’y aura aucunement besoin d’une phase de récupération.

Evidemment, le sport est bon pour la santé. Ici, le Docteur Gérard Bersand prend le prisme de l’anti-âge !

Comment mesurer l’intensité d’une activité physique ?

Pour mesurer l’intensité, il existe ce qu’on appelle l’équivalent métabolique (MET). C’est en fait votre consommation d’oxygène suivant votre activité. Si vous êtes assis dans votre canapé devant la télé, vous allez avoir une consommation d’oxygène de base qui correspond à un équivalent. Quand on distingue sport et activité physique, on essaie de na pas dépasser six MET. Par exemple : tondre la pelouse équivaut à 5,5 MET, danser, jardiner ou bricoler c’est 3,5 MET.

Ce qui nous manque, malheureusement, c’est le temps. En effet, nous devrions pratiquer une heure d’activité physique par jour, voire tous les deux jours !