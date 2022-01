Beausoleil accueille les drapeaux officiels Olympique et Paralympique

L’invité du Club Radio Monaco est Gerard Destefanis, 1er adjoint au maire de Beausoleil pour nous présenter cette journée exceptionnelle qui aura lieu le 28/01/2022.

Communiqué de presse :

La Ville de Beausoleil labellisée Terre de Jeux 2024, et, Ville Active et Sportive, a participé à un Challenge organisé par Terre de Jeux 2024, au titre de la Semaine Olympique et Paralympique qui se déroule du 24 au 29 janvier 2022. Parmi plus de 250 projets déposés, neuf villes ont été retenues, dont Beausoleil.

Beausoleil a donc, l’honneur d’accueillir le 28 janvier, les Drapeaux officiels Olympique, Paralympique, et Paris 2024 accompagnés du nageur Fabien Gilot, médaillé aux JO de Pékin, Londres, Rio. Cette délégation ira à la rencontre d’élèves d’une classe de CE2 de l’Ecole des Copains, et de la classe ULIS de l’Ecole des Cigales au cours d’une activité VTT (cycle apprentissage « Savoir Rouler ») et d’une activité sensibilisation autour de l’Environnement (Ramassage de Déchets). Elle pourra également rencontrer des élèves de 6ème du Collège Bellevue qui eux, auront une activité Basket vendredi matin au Devens.

L’Ecole du Ténao a, elle aussi, présenté un projet axé sur le Sport et Handicap, dans le cadre de cette Semaine Olympique et Paralympique. Pour remercier cette école, pour son implication, les élus pourront accueillir à la demande de la Municipalité, la délégation Terre de jeux vendredi après-midi au sein de l’établissement. Cette délégation sera accompagnée de Monsieur Philippe Manassero, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif des Alpes-Maritimes et de Florent Marais, nageur paralympique médaillé aux Jeux Paralympiques de Tokyo.

Ces rencontres vont permettre d’échanger sur les valeurs de l’Olympisme dans la perspective de l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. L’universalité de l’Olympisme et de ses valeurs : Excellence, Amitié, Respect sont à rapprocher des valeurs de la République Française de Liberté, Egalité, Fraternité, mais aussi de la Solidarité en cette période de pandémie. Dans une ville aussi cosmopolite que Beausoleil, toutes ces valeurs prennent une grande importance dans la recherche du mieux vivre-ensemble, cher à la Municipalité.

Pour prolonger cette réflexion, sous l’impulsion du Maire, Gérard Spinelli et en collaboration avec le Comité Olympique Départemental des Alpes-Maritimes et son Président Philippe Manassero, la Ville de Beausoleil va organiser du 10 au 12 mai 2022 son premier « BEAUSOLEIL COTE D’AZUR SPORT FICTS

FESTIVAL », sous l’égide de la Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, membre de la Commission Culture Héritage du Comité International Olympique. Ce festival fait partie du WORLD FICTS CHALLENGE 2022, qui se déroule à travers le monde sur les cinq continents dans 23 villes (New

York, Lisbonne, Barcelone, Téhéran, Pékin…). Ce challenge se clôturera à Milan du 15 au 20 novembre 2022. Autour des films s’électionnés et de celui présenté hors compétition « La Couleur de la Victoire », le débat sur ces valeurs sera de nouveau engagé auprès des enfants, des jeunes de Beausoleil, des personnes du troisième âge, mais également du reste de la population.