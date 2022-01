Les marchés reprennent des couleurs en amont du discours de la FED

Chaque Matin, avec Société Générale Private Banking Monaco, retrouvez la Tendance des Marchés.

L’atmosphère s’est détendue hier sur le plan géopolitique lorsque Moscou a réaffirmé qu’il n’y avait pas de préparatif d’invasion de l’est de l’Ukraine.

Après les mouvements violents enregistrés au cours des dernières séances sur les indices, les opérateurs semblaient finalement attendre un discours rassurant de la part de Jerome Powell à l’issue de cette première réunion.

Autre signe d’un certain apaisement sur les marchés, l’indice de la peur, le VIX, mesurant la volatilité sous-jacente du marché américain est retombé aux alentours des 27 points, après avoir atteint un plus haut d’un an proche des 40 points ce lundi.

Les marchés actions ont donc terminés la journée dans la vert, compensant ainsi une bonne partie de la baisse enregistrée en début de semaine, notamment en Europe.