Klassly : le carnet de liaison parents/profs 2.0

A la découverte aujourd’hui de Klassly. Une application destinée à favoriser et fluidifier la communication entre les professeurs et les parents d’élèves. Pour nous en parler, Frank-David Cohen, le co-fondateur de la start-up Klassroom qui a développé l’application Klassly.

Klassly : fluidifier les échanges en faveur de la réussite scolaire

La communication est au coeur de la réussite scolaire. Elle n’est pas toujours simple à établir en raison des impératifs familiaux ou professionnels par exemple. Klassy met donc le digital au service du lien humain ! Klassly se présente comme un carnet de liaison digital. Simple et facile d’accès, l’appli vous permet de mieux vous impliquer dans la scolarité de votre enfant. Elle encourage ainsi la coopération entre les parents et les enseignants au service de l’épanouissement de l’élève ! Destinée aux élèves du premier degrés (du CP au CM2), elle offre une interface claire et facile à prendre en main.

Une fois que la classe de votre enfant en a fait la demande, vous recevez un identifiant. Il vous permet de vous connecter pour rejoindre la classe et accéder à un fil d’actualité. Vous y retrouverez des informations sélectionnées par l’enseignant qui reste le maître à bord ! Du partage d’infos, aux documents à télécharger en passant par les devoirs ou encore les photos souvenirs… Vous découvrirez le quotidien de votre enfant et ses activités.

En tant que parent, vous avez aussi la possibilité d’interagir. Vous pouvez par exemple commenter ou encore contacter le professeur pour signaler une absence ou demander un rendez-vous.

Côté plus : Klassly possède une fonction de traduction instantanée dans plus de 100 langues pour les parents allophones.

Klassly en quelques chiffres

A ce stade, selon Frank-David Cohen, 92% des parents rejoignent les classes Klassly. Du côté des professeurs utilisateurs, 97,1% déclarent que l’appli est le moyen le plus efficace pour les communications d’urgence. En parallèle, 84,2% des enseignants utilisateurs affirment que les parents sont plus impliqués dans la vie scolaire de leur enfant.

Klassy prouve que le digital rassemble tout en créant un lien de confiance. L’application a déjà séduit 25 000 classes du premier degrés en France et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin !

