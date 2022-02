Les marchés commencent la semaine dans le vert !

Pour terminer un mois de janvier bien agité, les principaux indices actions mondiaux étaient en hausse ce lundi. De nombreux marchés asiatiques sont fermés une bonne partie de la semaine en raison du nouvel an lunaire.

Les valeurs technologiques qui avaient été bien affectées avec les inquiétudes autour de la hausse des taux d’intérêt, ont le plus progressé hier sur l’ensemble des marchés.

