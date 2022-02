Des élèves du lycée hôtelier aux fourneaux avec Joël Garault

Dans le cadre d’un projet pédagogique, les élèves des filières hôtelière et tertiaire du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco organisent un dîner caritatif ce vendredi 4 février au profit des Droits de l’Enfant.

Le projet pédagogique concerne les classes de Première et de Terminale Baccalauréat Professionnel hôtellerie et la première AGOrA (Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités).

Cette soirée est parrainée par Joël Garault, Président de « Monaco Goût et Saveurs » et ancien chef étoilé de l’Hôtel Hermitage. Ce grand chef officiera aux côtés des élèves afin de proposer un menu gastronomique à 75€, vins et boissons chaudes compris.

La somme collectée à cette occasion sera reversée aux associations humanitaires qui agissent sur le terrain à la défense des Droits de l’Enfant.

Elle permettra également de venir en aide aux élèves et aux jeunes étudiants résidant en Principauté ou dans les communes limitrophes dont les situations sont précaires.

* Réservations closes, les 80 couverts sont déjà réservés.

Christophe Joublin, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques du secteur hôtelier était notre « Guest ». Retrouvez son interview en podcast.