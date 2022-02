La supplémentation reste très controversée aujourd’hui. En effet, les études divergent. Elle est parfois jugée indispensable et dans d’autres cas inutile. Aujourd’hui pour faire le point, nous retrouvons le Docteur Gérard Bersand, spécialisé en médecine fonctionnelle et anti-âge.

La supplémentation : bonne ou mauvaise idée ?

D’abord, il faut bien comprendre qu’il existe une supplémentation de base et une plus spécifique. Aujourd’hui, zoom sur la supplémentation de base.

D’après le Docteur Gérard Bersand se supplémenter devient indispensable face à la baisse de qualité des aliments. En effet, les sols s’appauvrissent, l’agriculture s’est industrialisée, les animaux sont parfois traités sans oublier la pollution. Résultat : il manque des nutriments dans notre alimentation. Elle est moins riche en vitamine ou encore en sels minéraux. Cela participe à l’apparition de déficits. Pour les combler, on peut alors se supplémenter.

Quels sont les suppléments de base ?

Il en existe trois principaux.

Les probiotiques ! Ces micro organismes vont rééquilibrer notre flore intestinale.

On retrouve aussi les oméga-3. Nous devrions avoir dans notre alimentation un rapport oméga-3 – oméga-6 de 1/5. Il est plutôt de 1/25 dans notre alimentation occidentale. Les oméga-3 nous servent à lutter contre l’inflammation de bas grade.

Et enfin, la vitamine D qui est en fait une hormone. Elle a beaucoup d’influence sur certaines maladies, et nous sommes nombreux à être déficients en Vitamine D.

Attention : avant de vous supplémenter, tournez-vous toujours vers un professionnel de santé pour être conseillé !