La légende de la NFL Tom Brady raccroche le maillot

A 44 ans et après une carrière hors norme chez les Patriots puis chez les Buccaneers, le célèbre joueur de football américain a décidé de prendre sa retraite pour profiter notamment de sa vie de famille avec Gisèle Bündchen.

Il aura passé 22 ans, soit la la moitié de sa vie sur les terrains de la NFL, et à 44 ans, l’heure est venue de raccrocher. Le quaterback Tom Brady a annoncé mardi qu’il arrêtait sa carrière. Dans ce long message posté sur les réseaux, le joueur explique avoir pris cette décision après un long travail de réflexion, à la suite de l’élimination de son équipe, les Buccaneers de Tampa Bay, dans le championnat.

Aucune raison de rougir toutefois pour Tom Brady qui a remporté le Super Bowl à 7 reprises. Un record ! Il cumule aussi 3 titres de MVP, tous glanés sur une période de 10 ans, entre 2007 et 2017. En plus de son palmarès hors du commun, il a aussi la particularité d’avoir passé quasiment toute sa carrière dans le même club: chez les Patriots de Nouvelle-Angleterre, dont il est devenu le plus grand héros.

Plus de temps pour Gisèle Bündchen

Tom Brady explique qu’il ne souhaite pas continuer à jouer s’il n’est pas impliqué à 100% dans son sport. Or, il souhaite consacrer son temps et son énergie à autre chose, en particulier à sa vie de famille. En plus d’être une légende du football américain, le Californien est aussi depuis 2009 l’époux de la top modèle brésilienne, Gisèle Bündchen et le père de trois enfants. Ensemble, ils forment l’un des couples de stars les plus appréciés du public américain. « Le couple parfait”, “le couple ultime”, disent même les magazines people. Dans son message, Tom Brady parle ausssi des entreprises qu’il a co-fondées et de sa volonté de consacrer plus de temps aux autres, et à améliorer la vie des gens.

La star américaine profitera peut-être aussi de son temps libre pour suivre au plus près le championnat de Formule 1. En 2018, lors du grand-prix de Monaco, Tom Brady avait fait sensation sur le Port-Hercule aux côtés de Daniel Ricciardo. Le mari de Gisèle Bünchen et le pilote australien s’étaient amusés à se faire des passes entre deux bateaux. Un spectacle insolite devant les caméras de Canal + et sous l’oeil amusé de la mannequin Bella Hadid.