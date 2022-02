BathyBot, le rover du CNRS, en mission en Méditerranée

C’est fait ! Ce jeudi 3 février 2022, l’Institut Méditerranéen d’Océanologie du CNRS a pu immerger son robot d’exploration, BathyBot. Ce rover hight-tech va entamer une longue mission à 2 400 mètres de fond au large de Toulon afin d’en apprendre plus sur les profondeurs de la Méditerranée. Le directeur de recherche Christian Tamburini est l’invité du Club de Radio Monaco.



Reportée de quelques jours en raison des conditions météo, la mission EMSO-LO/Bathy Cruise a enfin être lancée mercredi à bord du Pourquoi pas ?, navire scientifique de l’IFREMER. Après cinq années de travaux, en coopération avec plusieurs entreprises et organismes, les chercheurs de l’Institut Méditerranéen d’Océanologie sont en train de réaliser leur rêve. Pour la première fois en Europe, un robot autonome est envoyé dans les abysses pour une longue mission d’exploration. Nom de code du héros: BathyBot.

🎉C’est le grand jour pour moi! Je suis enfin parti rejoindre le fond de la méditerranée à 2400m et je suis bien arrivé ! J’ai hâte de vous donner des nouvelles de la bioluminescence🤩! J’espère que le #Nautile pourra me rendre visite demain !@INSU_CNRS @MIOceanologie pic.twitter.com/Eg1RV02fO6 — BathyBot – Deep Sea crawler to see the unseen (@bathybot) February 3, 2022

BathyBot un robot pas comme les autres

Pour faire simple, BathyBot est le cousin lointain de Perseverance, Opportunity et Curiosity. Cependant, contrairement aux engins de la Nasa, ce rover mis au point par le CNRS restera donc sur Terre, à 2 400 mètres de fond, en Méditerranée. Ce robot à chenilles et tous ses instruments viennent d’être immergés à 40 km au large de Toulon. Pendant 5 à 10 ans, peut-être plus, BathyBot pourra ainsi étudier l’impact du changement climatique sur les fonds marins et le fonctionnement des organismes bioluminescents.

Un rover autonome

Les chercheurs à l’origine de ce projet, Christian Tamburini et Séverine Martini, pourront piloter le robot à distance, mais aussi le laisser vadrouiller dans sa zone d’exploration. Toutefois, grâce à un balisage constitué de QR codes, BathyBot va pouvoir se déplacer en toute autonomie quand ce sera nécessaire. Connecté à une boîte de jonction scientifique et à un câble sous-marin il pourra transmettre des images et des données en temps réel. Cette mission est d’autant plus passionnante que les abysses demeurent un mystère pour l’espèce humaine. Selon les océanographes, environ 75% des profondeurs des mers et des océans sont encore inexplorées. Précisons que l’on peut suivre les aventures de BathyBot jour après jour sur ce compte twitter et sur ce site Internet.

Nathalie Michet en parle avec l’un des responsables du projet: Christian Tamburini, directeur de recherche au sein de l’Institut Méditerranéen d’Océanologie du CNRS.