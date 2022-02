L’huile de carotte : effet bonne mine garanti !

On l’adore en cuisine, mais pas seulement ! Et oui, la carotte est de plus en plus appréciée pour ses nombreuses propriétés pour la peau. Enrichie en bêta-carotène, l’huile de carotte offre à la peau une source de vitamine tout en boostant son éclat.

La carotte est transformée en huile via un processus de macération de ses racines dans une huile neutre. Elle devient ainsi l’alliée de vos soins cutanés grâce à sa richesse en acides gras.

L’huile de carotte convient à tous les types de peaux, même si elle reste particulièrement appréciée des peaux ternes, sèches ou relâchées.

Les bienfaits de l’huile de carotte !

C’est un soin anti-âge pour la peau puisque l’huile de carotte fait office d’antioxydant naturel. Du coup, elle est capable de combattre les radicaux libres ou encore le stress oxydatif, responsables du vieillissement prématuré de la peau.

L’huile de carotte régénère également les cellules de la peau. Elle la protège des agressions extérieures comme la pollution, le vent ou encore le froid et aide aussi à la cicatrisation.

Petit plus : vous pouvez l’utilisez aussi pour préparer votre peau à l’exposition du soleil. Sa teneur en provitamine A stimule la production de mélanine et active la coloration des pigments de la peau. Cela renforce l’épiderme et le protège davantage des rayons UV du soleil.

D’ailleurs, vous pouvez tout à fait l’utiliser sur tout le corps à la place de votre crème corporelle habituelle ! Les résultats sont visibles dès le quatrième jour.

Sachez que vous pouvez aussi l’utiliser comme soin pour les cheveux ! Quelques gouttes suffisent à redonner un peu de brillance et de douceur. Vous pouvez l’appliquer en masque capillaire pendant quelques heures sur les pointes et les longueurs. Il suffit ensuite de procéder à votre shampoing habituel.