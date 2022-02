La JCEM continue son engagement auprès des sociétés monégasques

Mélanie Dupuy est la nouvelle présidente de la Jeune Chambre Economique de Monaco (JCEM). Elle a succédé à Marion Soler. Après deux années compliquées à cause de la Covid 19, la dirigeantes évoque ce lundi, au micro de Benjamin Ducongé, les futurs projets du mouvement.

Les deux années de pandémie ont permis à la Jeune Chambre Economique de Monaco (JCEM) de penser à ses futurs projets. 2022 marque le début des nouvelles actions. Sa présidente Mélanie Dupuy souhaite lancer, fin avril, un projet d’intrapreneuriat qui s’appelle INNOV’INSIDE. L’objectif est de permettre aux collaborateurs de sociétés monégasques de faire éclore leurs projets au sein des entreprises de la Principauté.

Ensuite, la JCEM lance un programme de mentorat. Il vient en aide aux personnes qui participent au concours de création d’entreprise. Au court d’un partenariat de six mois, la chambre met en relation un mentor et un mentoré. Le premier partagera son expérience, tandis que le second cherchera un accompagnement. Le but de ce projet est de permettre aux sociétés monégasques de perdurer dans le temps.

Mélanie Dupuy est la nouvelle présidente. Mais ce n’est pas une inconnue au sein de la chambre. Elle fut membre du conseil d’administration depuis plusieurs années. Le dynamisme des membres à faire évoluer la Principauté, l’a poussée à exercer cette nouvelle fonction.