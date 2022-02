Les idées pour agir au quotidien en faveur de la planète !

Nous le savons tous : il est grand temps d’agir pour l’environnement. Mais comment s’y prendre ? Quels gestes simples appliquer au quotidien ? Si vous aussi vous avez envie de passer à l’action, zoom sur quelques idées efficaces en faveur de la planète.

Le syndrome de la grenouille cuite !

Selon des chercheurs américains, nous nous habituons relativement vite à une météo donnée. Si un épisode caniculaire survient, il nous fait bondir. Si ce phénomène se répète, d’année en année, alors nous finissons par nous habituer aux changements climatiques. Les chercheurs comparent ce comportement avec la fable de la grenouille ! Si nous la plongeons dans de l’eau chaude, elle s’échappe d’un bond ! Alors que si nous plongeons la grenouille dans de l’eau froide que nous portons à ébullition, la grenouille s’habitue à la température et finit ébouillantée…

Pour sauver la planète pas besoin d’enfiler une cape !

Nous ne sommes pas tous en capacité de révolutionner le monde avec une invention prodigieuse. Pourtant, nous avons tous le pouvoir d’agir, à notre échelle. C’est d’ailleurs ce que nous prouve chaque lundi Florent Favier, conseiller en transition environnementale. Il est allé à la rencontre de deux personnalités engagées pour leur demander quelques conseils simples et efficaces à mettre en place.

Ainsi, Florent Favier a échangé avec Christophe Aubel qui a travaillé durant plus de 20 ans dans le monde associatif avant d’être nommé Directeur délégué de l’Office Français de la Biodiversité. Sans oublier, Romain Troublé, le Directeur Général de la Fondation Tara Océan, qui dirige les Expéditions Tara. Tara est une petite goélette qui a conduit les experts des océans dans le monde entier pour y mener des recherches pointues.

Alors, on les écoute :



Bonus

Idéalement, nous pouvons aussi nous passer des bouteilles en plastique. Aujourd’hui, on estime que chaque français utilise en moyenne 96 bouteilles plastique par an (6,5 milliards de bouteilles utilisées chaque année en France). Misons plutôt sur les bouteilles en verre ou encore les gourdes.

A la maison, pensons compostage ! Il existe des composteurs accessibles, simples et efficaces à installer, et même en appartement !

Côté chauffage, il suffit de maintenir une température de 19 à 20 degrés et de baisser la température à 16 degrés la nuit ou en cas d’absence.

Enfin, pour l’achat et la consommation de bois et de papier, privilégions le papier recyclé et les meubles en bois labellisés « Qualité environnementale » FSC.

Vous pouvez écouter tous les podcast de My Positive Impact. Idéal pour s’inspirer et faire le plein de belles idées de façon ludique et accessible.

Florent Favier est sur Radio Monaco Feel Good chaque lundi !