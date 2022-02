L’AS Monaco football focalisée sur Amiens

Actuellement sur une bonne dynamique de deux matches consécutifs sans défaite, l’AS Monaco veut continuer sur sa lancée. Le club de la Principauté affronte, ce mardi soir à 21h00, au stade Louis II, l’équipe de Ligue 2 du Amiens SC, en quart de finale de la Coupe de France.

Encore trois matches à gagner avant de revoir le stade de France. Déjà finaliste la saison dernière de la Coupe de France, l’AS Monaco est encore en lice pour revenir à Saint-Denis. Et la voie est libre ! Aux joueurs de la Principauté de saisir l’occasion.

Le Paris Saint-Germain, favori de la compétition, étant éliminé et l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille se rencontrant, les Monégasques ont la possibilité de remporter un trophée cette saison. Chose qui ne s’est plus produite depuis le titre de champion de France en 2017. Mais pour le Brésilien Jean Lucas, le chemin est encore long avant d’aller en finale. « Tous les matches sont difficiles. Même si le PSG n’est pas là, il y a encore des bons clubs. On doit rester concentrer sur le match de demain parce que c’est ce match qui fera la différence. Il y a beaucoup de motivation« , explique le milieu de terrain.

« C’est toujours un objectif de remporter un trophée« , déclare l’entraineur belge, Philippe Clément, en conférence de presse. Il ne faudra pas tomber dans le piège de la facilité contre Amiens. Même s’ils sont classés 14ème de la Ligue 2 BKT, les Picards sont sur une bonne série. Ils n’ont plus perdu un match depuis quatre rencontres.

« Je ne veux pas faire de différence entre les trois compétitions »

Le club de la Principauté n’a pas remporté la Coupe de France, depuis 1991. Pour pallier ce manquement, le coach Philippe Clément, pourrait remanier son effectif pour ce match. L’ancien entraineur du club de Bruges souhaiterait compter sur les jeunes de son groupe pour remporter la victoire. « C’est toujours important de donner une chance aux joueurs qui prouvent des choses aux entrainements« , explique le technicien belge.

Le club de la Principauté est encore engagé dans trois compétitions, la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue Europa. Mais le technicien belge l’assure, il ne fera pas de choix. « Toutes les compétitions sont importantes pour moi. Je ne veux pas faire de différence entre les trois compétitions », poursuit Philippe Clément.