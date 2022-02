Le deuil : comment continuer à avancer ?

Chaque mois Kévin Finel zoome sur des notions qui nous concernent tous. Aujourd’hui, cap sur le deuil. Alors, évidemment on pense tout de suite à la mort, mais il existe plusieurs formes de deuil. Finalement, nous en traversons quasiment chaque jour puisque cette notion est liée au changement, au renouveau ou encore à la transformation. On peut parler de deuil en cas de séparation, de perte d’un emploi, d’un projet avorté…

Le deuil : une expérience propre à chacun

Quelque soit le deuil à affronter, c’est une expérience propre à chacun. En effet, il n’existe pas de deuil type ni de norme. Donc, rien n’est « anormal » dans ce qui est vécu. Il est important de rappeler que « faire le deuil » ne signifie pas oublier. C’est simplement continuer à avancer et passer à une autre étape de vie, sans refouler ou oublier ce qui a été vécu.

Comment traverser les différents deuils ?

Il ne faut pas forcer un deuil ! Il se fait quand il doit se faire.

En parallèle, Kévin Finel propose un exercice simple de visualisation. Il suffit de fermer les yeux quelques minutes et de visualiser un miroir dans lequel on se voit. Ce miroir reflète une version future de nous-même, une fois que le deuil est fait ! Il est important de laisser une image apparaitre, comme si dans ce miroir se reflétait une autre partie de nous-même. Il est tout à fait possible de dialoguer avec elle. Le but : constater que cette part de nous, de l’autre côté du deuil va bien ! Elle a fait son deuil et peut désormais avancer sereinement !

Vous pouvez également vous poser trois questions essentielles en cas de décès.

Qui avez-vous perdu ? Pour se souvenir de toutes les qualités que vous appréciez

Que s’est-il passé ? C’est l’étape pour tout raconter, chaque étape, avant la disparition de la personne.

Où en êtes-vous aujourd’hui ? Cela vous aidera à vous situer vous, d’un point de vue physique, matériel ou encore spirituel.

Vous pouvez poser ces questions et y répondre à voix haute devant une personne de confiance ou à l’écrit. Pour franchir les étapes, guérir à votre rythme il est conseillé de répéter cet exercice plusieurs fois.