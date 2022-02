Riviera Fine Arts expert du marché de l’art et de la joaillerie

Cécile Agu, fondatrice de Riviera Fine Arts, est au micro de Benjamin Ducongé pour parler du concept de son entreprise. Experte du marché de l’art et de la joaillerie, elle se sert de son expérience de plus de vingt ans, pour conseiller au mieux ses clients.

Riviera Fine Arts est une entreprise monégasque qui conseille ses clients en art et joaillerie. Cécile Agu, la fondatrice de l’entreprise et son associé, Aude Ceysson, donnent leur expertise en art contemporain et sur la création de projet sur mesure.

L’entreprise organise des événements appelés « autour d’un café » ou « autour d’un artiste ». Elles accueillent des joailliers et des personnalités du monde de l’art pour partager leurs connaissances dans ce domaine. Ces rencontres, permettent aux futurs investisseurs de connaitre toutes les informations sur leur futur achat.

Riviera Fine Arts, souhaite mettre en avant les artistes du territoire. Ce mercredi 9 février, un créateur de Villefranche sur mer, vient présenter son nouveau concept de bague personnalisé.

En parallèle, des expositions d’artistes contemporain sont organisées. Actuellement, le peintre Grégory Berben, expose jusqu’au 3 mars, à Prime-offices à Monaco.