Une embellie à Monaco sur le front du Covid-19

Depuis lundi dernier, les principaux indicateurs sont à la baisse.

Le taux d’incidence est passé de 1890 à 1205 cas pour 100 mille habitants.. et le taux de positivité des tests décline lui aussi: de 15,7 à 12,2 %. Dans le même temps, la tension se relâche un peu au CHPG. Hier soir 72 patients étaient hospitalisés pour cause de Covid, contre 86 une semaine plus tôt. // Et la décrue de l’épidémie se confirme également dans les Alpes-Maritimes, avec un taux d’incidence désormais sous la barre de 4000.