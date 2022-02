La testostérone : ce n’est pas que pour les hommes !

La testostérone symbolise la force et la virilité. Elle est l’hormone masculine par excellence, mais attention les femmes en produisent aussi ! Elle joue un rôle important même si chez elles, cette hormone est 7 à 10 fois moins présente que chez l’homme. On fait le point aujourd’hui avec le Docteur Gérard Bersand, spécialisé en médecine fonctionnelle et en médecine anti-âge.

La testostérone : quel est son rôle ?

Chez la femme, elle est produite par les ovaires notamment. Elle sert par exemple à développer et maintenir le tissu musculaire. Elle a aussi un rôle dans le renforcement des os. Sans oublier la mémoire. C’est en tout cas ce qu’ont démontré des scientifiques en 2013. La testostérone agirait aussi au niveau de la libido (attention, les scientifiques ne sont pas tous d’accord sur ce point)

Les signes d’une baisse de testostérone

Au moment de la ménopause, les ovaires cessent de fonctionner. Résultat, le taux de testostérone baisse brutalement puisque seules les glandes surrénales continuent d’en assurer la production.

Ainsi, le manque de testostérone, chez la femme peut se constater au niveau de la silhouette. Les muscles deviennent moins toniques. La masse grasse elle se répartit différemment : elle se place plutôt autour du nombril. Cela entraine également une perte de densité osseuse.

Par ailleurs, la testostérone imprègne quasiment tous les organes et notamment la peau. Elle agit surtout sur sa tonicité. C’est pourquoi une baisse de testostérone entraine une peau plus flasque.

Comment augmenter naturellement son taux de testostérone ?

Il existe aujourd’hui quelques astuces naturelles pour booster sa propre sécrétion de testostérone, si le taux n’est pas totalement effondré. Par ailleurs, il faut toujours veiller à être encadré par un professionnel de santé !

Ainsi, on peut citer quelques plantes comme le Tribulus terrestris et le Maca.

La testostérone améliorerait la libido et le plan musculaire. Cela est valable aussi à l’inverse. Si vous avez une activité physique régulière ainsi qu’une activité sexuelle, vous augmenterez naturellement son taux.

Parmi les recommandations plus basiques : pensez à privilégier une alimentation saine et un sommeil réparateur, essentiel à la construction musculaire, mais aussi pour conserver un bon taux de testostérone.