L’olfactothérapie : émotions et odorat sont liés

Aujourd’hui sur Radio Monaco Feel Good, on découvre ensemble l’olfactothérapie. Il s’agit d’une méthode psycho-émotionnelle créée par Gil Fournil. Elle est basée sur l’utilisation des odeurs et la vibration des huiles essentielles. Objectif : faire remonter des souvenirs à l’origine de blocages pour les libérer ! Focus donc sur l’olfactothérapie avec Valérie Poussigue basée à Nice. Elle a fondé « En chemin vers soi 06 ».

L’olfactothérapie : émotions et odeurs !

Cette thérapie brève et douce nous permet d’apprivoiser nos émotions et de traverser au mieux différentes expériences de vies. Aujourd’hui, on sait que les émotions sont intimement liées aux odeurs. Nous connaissons tous le fameux effet « Madeleine de Proust » et les souvenirs qui nous remplissent ! Et oui, car les odeurs ont le don de nous replonger dans le vécu lié à un souvenir. On revit alors l’émotion positive ou négative qui l’accompagne.

Par ailleurs, l’odorat est le seul sens directement relié à notre système limbique. Cette zone du cerveau est le centre de nos émotions. Elle régule aussi les comportements qui y sont associés. Donc, quand nous inhalons les notes d’une huile essentielle, elles déclenchent les récepteurs de l’odorat. Evidemment, la façon de percevoir une odeur varie beaucoup en fonction de la personne et des circonstances.

Par ailleurs, les odeurs nous permettent de sentir ou ressentir ce qui est irrationnel en nous.

Les huiles essentielles, support olfactif puissant, possèdent le pouvoir de libérer, calmer et réguler nos émotions. Nous pouvons travailler sur nous, défaire des noeuds, évoquer des souvenirs, nous recentrer, renforcer notre créativité .

L’olfactothérapie : comment ça fonctionne ?

Pour une séance, il faut compter entre une heure et une heure et demie. Cela démarre par une brève relaxation avant de respirer des huiles essentielles. Il faudra les classer : aimée/non aimée ou appréciée/non appréciée en fonction des réactions du corps. Une fois que nous identifions une odeur aimée et une non aimé, c’est parti pour le voyage olfactif. Valérie nous invite à verbaliser ce que nous évoque chacune des odeurs.

Après l’évocation de l’odeur non aimée, elle procède à une manoeuvre pour remettre à zéro notre système olfactif.