Moonfall : le nouveau délire cataclysmique de Roland Emmerich

Après « Independance day », « 2012 » ou « Le jour d’après », le maître incontesté du film catastrophe est de retour au cinéma avec « Moonfall ».

Dans ce film à gros budget, « à l’Américaine », le réalisateur s’amuse, une fois de plus, de ses visions apocalyptiques et se paye un nouveau délire cataclysmique pour nous offrir un grand spectacle sur grand écran et une bonne dose d’adrénaline.

Une nouvelle menace plane sur notre planète et r isque de la détruire.

Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son orbite et la précipite vers la Terre. Jo Fowler, ancienne astronaute qui travaille pour la NASA, est convaincue de détenir la solution pour tous nous sauver, mais seules deux personnes la croient : un astronaute qu’elle a connu autrefois et un théoricien du complot. Ensemble, ils vont tenter une mission impossible dans l’espace.

Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley et Donald Sutherland sont à l’affiche de ce « Moonfall » où s’enchaînent bombardements, explosions, chutes de météorites et autres tsunamis.

Bien sûr, il n’y a pas une once de vraisemblance et de rationalité dans le scénario. On a droit à tous les poncifs du genre et à aux discours grandiloquents des héros mais si vous êtes amateur du genre, prenez le film comme il est : du pur divertissement !