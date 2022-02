Le Val d’Allos : l’espace lumière pour changer d’air

Le Val d’Allos, situé dans la haute vallée du Verdon, dans les Alpes de Haute Provence, est la dernière étape de notre série dans les stations de sports d’hiver.

Le Val d’Allos, c’est avant tout un village traditionnel et typiquement montagnard mais aussi deux stations : Le Seignus, reliée au village par téléphérique, et La Foux, construite à 1800 mètres d’altitude et dont les pistes de ski sont reliées avec Pra Loup. L’ensemble forme « l’espace Lumière« , un domaine skiable de plusieurs dizaines de kilomètres et de quelques 800 mètres de dénivelé.

La neige manque mais les hébergements font le plein

Dans les conditions climatiques actuelles, le domaine n’est ouvert que partiellement (entre 40 et 50%) mais les hôtels et les résidences de tourisme du Val d’Allos affichent un taux d’occupation très satisfaisant (entre 70 et 90% pour les hôtels ; entre 97 et 100% pour les résidences).

On fait le point avec Elisabeth Berruer, la directrice de l’Office de tourisme du Val d’Allos. Retrouvez le podcast de son interview.