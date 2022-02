L’humiliation et le masque du masochiste !

On continue d’explorer les blessures émotionnelles chaque vendredi avec Lynda Pausé. Pour rappel ces blessures naissent durant l’enfance. Pour ne pas risquer de les réactiver, nous mettons alors en place des stratégies de défense. C’est pourquoi une blessure = un masque. Ce masque est finalement le produit de notre égo et de ses mécanismes de défense.

Aujourd’hui cap sur la blessure de l’humiliation avec Lynda Pausé, coach en développement personnel.

La naissance de la blessure de l’humiliation

Elle s’imprime entre 1 et 3 ans, souvent en lien avec le parent qui réprime le plaisir ou qui a tendance à rabaisser.

Un enfant peut se sentir humilié par un parent ou rabaissé par un professeur. A force de répétitions, il finit par se convaincre qu’il est indigne. L’enfant se sent alors durablement abaissé et humilié. Ainsi, consciemment ou non, il commence à organiser sa vie à travers ce prisme.

Chaque blessure provoque la fabrication d’un masque social. Dans ce cas, il s’agit du masque du masochiste lié à une pulsion d’autodestruction.

Quels sont les signes d’une blessure de l’humiliation ?

Ils peuvent être variables et plus ou moins forts selon l’importance de la blessure. On retrouve en général une mauvaise image de soi et un manque de confiance en soi. La personne a l’impression d’être tout le temps rejetée ou mise à l’écart. La timidité et la mise en retrait excessive sont aussi des signes. Tout comme la gêne quand il faut prendre la parole ou s’exprimer en public. A noter aussi une extrême vigilance, voire une agressivité.

Comment guérir cette blessure ?

Il est important d’effectuer un travail sur soi notamment pour reconnaitre sa valeur. On peut par exemple lister ses accomplissements personnels pour se booster. Par ailleurs, il est bon de se confronter à ses peurs, par étape. Pourquoi pas se lancer de petits défis pour reprendre confiance et reprendre son pouvoir !

Relativiser ses peurs aussi puisque dans la blessure de l’humiliation il y a une forme d’anticipation. On craint d’être jugé avant même d’avoir fait quelque chose. Il est important d’éviter les projections erronées. Les situations, l’environnement, les personnes face à nous ne sont jamais les mêmes ! Donc le scénario peut toujours évoluer et surtout dans le bon sens 🙂

