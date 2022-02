Fête du citron : Menton est fin prête pour les festivités

La 88ème édition de la fête du citron débute ce samedi à Menton. Après un arrêt précoce en 2020 et une annulation en 2021, les visiteurs vont pouvoir de nouveau assister aux défilés des chars et visiter les jardins Biovès.

L’heure est aux derniers préparatifs pour les organisateurs de la fête du citron de Menton. A partir de 14h30, ce samedi, les festivités commenceront par l’inauguration de l’Exposition des motifs d’agrumes.

Habituellement payant, l’accès aux jardins sera gratuit, cette année et sans jauge restrictive. C’est une décision prise par la mairie de Menton. Les visiteurs auront la possibilité d’admirer les cinq structures d’agrumes exposées dans ces jardins.

Des illuminations des structures d’agrumes la nuit

Les jeudis 18 et 25 févriers, de 19 à 23h, dans les jardins Biovès, les structures seront illuminées pour mettre en valeur les compositions. Les mélanges de couleurs en mettront plein les yeux aux milliers de personnes attendues sur place.

Longtemps incertains, les corsis auront bien lieu cette année. Six chars d’agrumes déambuleront dans les rues de Menton au rythme des fanfares et des orchestres. Pour cet événement, une jauge est instaurée par les autorités locales. Tout le monde ne peut pas participer aux festivités. 5 882 places sont disponibles dans les tribunes et 8 000 places sont possibles debout en promenoir.