Des marchés en repli en fin de semaine dernière

Chaque Matin, avec Société Générale Private Banking Monaco, retrouvez la Tendance des Marchés.

Les marchés ont navigué en dent de scie la semaine dernière.

Les principaux indices boursiers européens accusent le coup et terminent en territoire négatif vendredi impactés par les perspectives de resserrement monétaire.

Le CAC 40 accuse une baisse de près de 1% sur la semaine et l’Eurostoxx 50 a reculé de 1.50% sur la séance de vendredi.

Du côté des valeurs, les titres de style croissance sont les plus touchés à l’image du secteur du luxe, Hermes encaisse une baisse de 8% et Kering plus de 4%. Parmi les valeurs technologiques, Dassault Système recule de 5%.