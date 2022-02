Un Super Bowl de folie à Los Angeles

Les Rams de la Cité des Anges ont remporté la super finale de la NFL 23 à 20 contre les Bengals de Cincinnati. Une rencontre marquée par un concert de la mi-temps inédit, 100% hip-hop.



Les Rams, franchise nomade fondée à Cleveland et passée par St Louis, avaient la chance de jouer la finale du Super Bowl à domicile et ça leur a porté chance. Le club n’avait jamais remporté la NFL pendant ses périodes passées à LA, c’est désormais chose faite. Un titre décroché face aux Cincinnati Bengals, 23 à 20. De l’avis des experts du football américain, ce fut très un beau match, et donc un très beau finish pour le championnat.

Dr.Dre et Snoop Dog en ouverture

Côté scène, le concert de la mi-temps lui aussi a tenu ses promesses. Le public a enfin eu droit à un show 100% hip-hop, avec Dr.Dre en patron et chef d’orchestre derrière sa console immaculée. Le producteur made in Campton ouvre le bal avec son comparse californien, Snoop Dog, sur l’un de leurs titres légendaires, Next Episode. Dans la foulée, les deux rappeurs au flow impeccable rendent hommage à leur ami Tupac Shakur, assassiné en 1996. 26 ans après sa disparition, l’empreinte laissée par l’artiste est toujours vive. D’où l’émotion et la joie injectées dans le SoFi Stadium lorsque résonne l’hymne de la West Coast, California Love.

Au-dessus d’une vue aérienne de Los Angeles by night, et dans un décor épuré entièrement blanc, les artistes se succèdent sur de petites scènes installées sur des maisons typiques aux toits plats, entourées de décapotables tout aussi blanches. Un show en mode fête de quartier XXL rehaussée par la prestation et l’énergie d’une armée de danseurs presque omniprésents. Parmi les stars inattendues de la soirée: le new-yorkais 50 Cent, apparu la tête à l’envers en mode tractions, rejouant avec plus ou moins de réussite la scène culte du clip d’In Da Club. Un 50 Cent légèrement essoufflé dans son fidèle marcel.

Une affaire de famille avec Mary J

Seule invitée féminine de ce concert: Mary J. Blige, étincelante en tenue argentée. L’icône du RnB remplit sa mission avec intensité sur ses tubes Family Affair et No more Drama. Arrive ensuite Kendrick Lamar, ultra-élégant en costume noir pour interpréter Gonna Be Alright. Enfin, une détonation annonce l’irruption d’Eminem, explosif lorsqu’il prend les commandes du show avec Lose Yourself, tiré de la bande-originale du film 8 mile.

Quelques notes de Dr.Dre au piano, et un final collectif sur Still D.R.E. Il n’en fallait pas plus pour auréoler cette séquence nostalgie avec l’art et la manière. En se mettant à la place du public présent en tribune, on pourra regretter la qualité sonore du show, calibré sur-mesure pour la retransmission à la télévision, et non pas pour ceux qui assistaient au live dans le stade. On pourra aussi ressentir un goût de trop peu: avec autant de pointures sur scène pour un concert aussi court, (ndlr: même pas 15 minutes), difficile de ne pas rester sur sa faim.

Un concert du Super Bowl à voir et à revoir

Comme toujours, on va avoir l’occasion de re regarder ce half-time show à l’envie pour en savourer et en décortiquer les détails, comme les petits pas délicieux de Snoop Dog, la prestation d’Anderson Paak à la batterie, ou encore – plus solennel – le genou à terre d’Eminem en soutien à Colin Kaepernick et au mouvement de lutte contre les violences policières à l’égard des noirs américains. Bien sûr, on ne se privera pas non plus d’apprécier tous les mèmes que les Internautes ont d’ores et déjà tiré de cette soirée d’anthologie.