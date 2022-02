La minute mode éthique est dédiée ce mois-ci à l’industrie de la literie avec une enquête signée The Good Goods. Finalement, l’impact environnemental et social de l’univers de la literie est peu décortiqué. Pourtant les matières qui composent nos matelas ou encore nos couettes et nos canapés sont les mêmes que celles que nous portons. Les conséquences sur notre santé et la pollution intérieure restent très opaques. Pleins phares aujourd’hui sur les revers de l’industrie de la literie !

Zoom sur la pollution intérieure et l’impact de nos literies

Les marques étrangères ont la main mise sur la majorité du marché de la literie. Elles font produire à l’étranger des matelas synthétiques ou encore des supports en bois mélaminé à prix cassés.

Pour y parvenir, premièrement, elles misent sur l’emploi de matières synthétiques (90% de l’offre actuelle). Par exemple : les mousses polyuréthane, les mousses à mémoire de forme ou encore à ressorts ensachés. Des matières qui sont néfastes pour la qualité de l’air. En effet, 40% des habitations présentent d’inquiétants niveaux de Composés Organiques Volatils au-dessus des valeurs-guides internationales. C’est surtout le cas dans les chambres d’enfants. Ces COV sont des pathogènes, perturbateurs endocriniens et allergènes reconnus.

Ensuite, pour casser les prix, les marques produisent à l’étranger, majoritairement en Chine. Vous l’aurez donc compris : l’impact carbone est conséquent ! Sans oublier une main d’oeuvre à bas coûts avec des conditions de travail opaques.

Enfin, à l’image de la fast fashion, les géants de la literie proposent des matelas de moindre qualité. Objectif : nous pousser à la consommation. Pour preuve, chaque année en France 5 millions de matelas non biodégradables sont enfouis dans les sols!

Les critères essentiels pour un achat raisonné

Si vous souhaitez opter pour de la literie de meilleure qualité, voici quelques critères indispensables. Victoire Satto vous conseille de miser sur du mobilier et de la literie fabriqués en Europe, voire même en France.

Privilégiez également les matières naturelles avec du bois issu de forêts durables et des matelas en latex naturel. Vous pouvez vous appuyer sur la certification EuroLATEX, dénuée de toute substance synthétique ou matière toxique.

Si vous investissez dans un matelas de bonne qualité, vous pouvez vous passer du superflus type surmatelas !

Concernant la housse de votre matelas, préférez le coton bio et une housse retirable intégralement pour pouvoir la laver.

Evidemment, faire le choix d’une literie responsable a un coût. Il est donc important de voir plus loin et de s’intéresser au coût d’usage. Sachez que la durée de vie d’un matelas responsable est généralement de 15 ans, contre sept ans pour la version conventionnelle.

Les alternatives responsables

The Good Goods propose un annuaire de marques engagées pour vous aider à mettre en pratique ces précieux conseils.

Vous pouvez vous tourner vers Kipli, une marque de mobilier et literie intégralement conçus en Europe.

Pour le mobiliser de la maison et de la chambre, Tiptoe est une bonne alternative. Loulenn pour sa part propose des couettes en laine française ultra respirante. Enfin, pour le ligne de maison cap sur Blanc Cerise.