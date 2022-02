L’inquiétude autour de l’Ukraine monte et fait plonger les marchés financiers

Chaque Matin, avec Société Générale Private Banking Monaco, retrouvez la Tendance des Marchés.

L’évocation concrète vendredi par les Etats Unis d’une attaque imminente de la Russie a fait chuter de plus de -2% les principaux indices européens après avoir déjà provoqué un net repli des marchés actions américains vendredi à la clôture. L’indice Parisien a ainsi abandonné -2.3% hier à 6 850 points et accuse désormais une baisse de plus de -4% depuis le début d’année.

Les secteurs les plus cycliques ont été délaissés à l’image des valeurs de consommation comme Renaut, ArcelorMittal ou l’Oréal qui ont fortement reculé. Ces tensions géopolitiques se sont également traduites par un net repli des rendements obligataires en Europe et une poussée des cours du Pétrole qui évoluent à des plus hauts de plus de sept ans. Le secteur européen des banques sensibles à l’évolution des taux a affiché le plus fort repli sur la séance d’hier en baisse de -3.20%

Sur le marché des changes, le billet vert a bénéficié de son statut de valeur refuge, entraînant un recul de l’euro à 1.13 dollar à la clôture européenne.

Enfin, l’inflation américaine record de janvier continue d’alimenter la nervosité des investisseurs qui redoutent une accélération du resserrement de la politique monétaire Américaine. Dans ce contexte, le compte-rendu de la dernière réunion de la réserve fédérale, attendu mercredi soir, sera particulièrement scruté par les investisseurs qui espèrent obtenir de précieuses indications.