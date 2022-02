Un rêve de médaille olympique pour les Monégasques

Après leur performance lundi lors des deux premières manches de bobsleigh à deux, Rudy Rinaldi et Boris Vain peuvent viser le bronze.

Et si la délégation monégasque revenait des JO d’hiver de Pékin avec une médaille dans ses bagages ? Le rêve apparait tout à fait envisageable depuis les deux premières manches du bobsleigh à deux disputées lundi 14 février sur la piste de Yanqing. Après leur première journée de compétition, Rudy Rinaldi et Boris Vain sont à la 7ème place provisoire et à seulement deux dixièmes du podium. Lors de la deuxième manche, cernés par les équipages allemands et russes, les deux bobeurs ont réalisé le troisième temps tout en affirmant avoir une marge de progression.

Une bataille intense

« Il faut que je reste concentré, car ça se joue à pas grand-chose, explique le pilote, Rudy Rinaldi. On peut grappiller aussi un peu de temps à la poussée et je pense qu’on peut refaire ce qu’on avait fait à l’entraînement. J’ai fait pas mal d’erreurs que je peux corriger et les autres feront des erreurs, on l’espère. La bagarre sera intense. Nous, on regarde ce qui se passe devant, mais derrière il y aussi du beau monde. On peut se retrouver 3e comme 12e. On va tout donner ! »

Au cumul des deux manches (1’59’’52), Rudy Rinaldi et Boris Vain ne sont qu’à deux petits

deuxièmes de la 3e place occupée par l’équipage russe (1’59’’32). « On est là et on sera là

pour la bataille lors des deux dernières manches », assure Rudy Rinaldi.

Pour le dénouement ce mardi 15 février, s’ils réussissent à faire aussi bien, voire mieux qu’hier, les Monégasques pourraient monter sur la 3e marche du podium. Rendez-vous à 13h15 et 14h50.