JO: le Prince Albert II très fier de la 6e place de Monaco en bobsleigh

Rudy Rinaldi et Boris Vain ont réalisé à Pékin la meilleure performance de l’histoire olympique de la Principauté.

Emotion et fierté en Principauté après la prestation mardi 15 février de Rudy Rinaldi et Boris Vain en bobsleigh à deux aux Jeux Olympiques d’hiver de Pékin. Le duo rouge et blanc a terminé 6e de la compétition, le meilleur résultat olympique jamais décroché par des athlètes monégasques. Mieux encore: les deux bobeurs de Monaco sont passés non loin du podium, trusté par les équipages allemands.

Félicitations à toute notre équipe olympique présente aux Jeux de Beijing 2022 : 6è place pour Rudy Rinaldi et Boris Vain en bobsleigh à 2 aujourd’hui et 13è place en combiné alpin pour le skieur Arnaud Alessandria jeudi dernier ! Bravo messieurs et bon retour chez nous pic.twitter.com/NsGrY7IkzZ — Gouvernement Monaco (@GvtMonaco) February 15, 2022

« Un résultat exceptionnel » selon le Souverain monégasque

Malgré la déception des deux protagonistes de ne pas avoir atteint le Top 5, tout le monde sur le Rocher salue ce résultat, notamment le Gouvernement princier et le Conseil National. Mais au premier rang des téléspectateurs hier, il y avait surtout S.A.S le Prince Albert II, pionnier du bobsleigh à Monaco. En effet, le Souverain a été le premier Monégasque à piloter un bob lors des JO. C’était en 1988. Fort de cette expérience, le Prince Albert II sait de quoi il parle lorsqu’il évoque “une performance exceptionnelle” de la part de Rudy Rinaldi et Boris Vain. Dans une interview accordée à nos confrères de Monaco-Matin, le Prince Souverain souligne que les deux athlètes de la Principauté ont été handicapés par des problèmes physiques ces deux dernières saisons et qu’ils ont dû passer par un système de qualification plus exigeant que celui de la Coupe du Monde.

Dans ces conditions, et vu le niveau et les moyens des équipes européennes, et en particulier des équipes allemandes, le Prince Albert II juge que les deux Monégasques « ont porté haut les couleurs de la Principauté. « Ils vont réaliser plus tard qu’ils ont fait une compétition exemplaire (…) Lorsque l’on termine 6e des jeux, peu importe la discipline, on est considéré comme les meilleurs« , ajoute le Prince Albert II.

Un espoir secret pour 2026

Représenté en ski alpin et en bobsleigh à Pékin, la délégation monégasque achève sa participation avec les honneurs. Désormais, cap sur 2026 lorsque les JO d’hiver se tiendront à Milan et Cortina d’Impezzo. « On espère tous secrètement un podium dans quatre ans. Ce serait une belle façon de marquer les 40 ans de ma première compétition », conclut le Prince Souverain.