L’iode et la thyroïde : des liens étroits

Aujourd’hui le Docteur Gérard Bersand met le focus sur l’iode, et notamment ses liens étroits avec la thyroïde. La thyroïde joue un rôle crucial dans le corps humain. Cette glande minuscule est sensible à de nombreux paramètres. Certains influencent négativement son travail comme les perturbateurs endocriniens. D’autres l’aident à bien fonctionner : c’est le cas de l’iode !

L’iode est également nécessaire au fonctionnement cérébral. Elle va permettre la croissance et le développement des neurones. D’ailleurs pour aller plus loin, sa baisse est proportionnelle à la baisse du QI. Et puis, l’iode aide à détoxifier le corps des métaux lourds, comme les fluorures ou encore le chlore, qu’on appelle aujourd’hui les perturbateurs endocriniens.

C’est donc une alliée de taille pour la thyroïde.

Augmenter son apport d’iode de façon naturelle

Il est important de faire doser l’iode pour constater si on est en déficit ou non. Il est possible de miser sur des aliments pour la booster comme par exemple les oeufs biologiques, les algues ou encore les fromages crus biologiques non pasteurisés. On peut aussi consommer des fruits de mer, du soja pour éviter toute carence.

Le Docteur Gérard Bersand est spécialisé en médecine fonctionnelle et en médecine anti-âge. Il intervient chaque mercredi sur Radio Monaco Feel Good.

Découvrez ses interventions :