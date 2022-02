L’hypnose ECI : une méthode douce de libération

Découverte aujourd’hui de l’hypnose ECI pour Expansion de Conscience Interactive avec Valérie Poussigue. Basée sur la Côte d’Azur, elle a fondé En chemin vers soi 06. Cette technique vous plonge dans un état de conscience modifiée pour entrer en contact avec d’autres plans de perception. Focus sur l’hypnose ECI avec Valérie.

L’hypnose ECI et ses protocoles

Cette thérapie douce permet de récupérer des informations issues de l’inconscient ou des mémoires cellulaires. C’est comme si un film se jouait devant vos yeux. Vous captez alors des images ou des ressentis qui peuvent vous permettre de résoudre certaines problématiques.

Cette méthode s’articule autour de trois plans différents et complémentaires. D’abord, l’hypnose transdimentionnelle pour explorer et libérer les différentes lignes de temps. Ensuite, le plan transgénérationnel en lien avec nos ancêtres. Et enfin, l’hypnose régressive qui permet de remonter jusqu’à la conception du consultant.

Notez que l’hypnose ECI se distingue de la version ericksonnienne qui, elle, est basée plutôt sur des suggestions. Avec l’ECI, c’est vous qui pilotez votre séance main dans la main avec le thérapeute !

Comment se déroule une séance d’hypnose ECI ?

Vous entrez dans un état de conscience modifiée léger grâce à la relaxation. Vous ne dormez pas, mais les ondes de votre cerveau ralentissent, les perceptions du monde extérieur diminuent. Le but : laisser place à la focalisation sur son monde intérieur. Evidemment, tout au long d’une séance, vous êtes conscient de ce qui se déroule. Vous pouvez parler, bouger et répondre à des questions. Vous êtes donc réellement actif.

Valérie conseille ce type d’hypnose aux personnes qui rencontrent des blocages d’ordre émotionnels. Par exemple en cas de croyances limitantes, de schémas répétitifs ou encore face au deuil, aux addictions voire à la dépression.