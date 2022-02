Zoom sur les NFT

Un NFT ou Jetons non fongibles, est un certificat de propriété numérique. C’est un document qui atteste qu’un individu est le propriétaire d’un objet physique ou virtuel.

Un NFT ou Jetons non fongibles, est un certificat de propriété numérique. C’est un document qui atteste qu’un individu est le propriétaire d’un objet physique ou virtuel. A contrario d’une cryptomonnaie , comme le Bitcoin, un NFT est unique.

L’investissement en NFT constitue donc un actif purement spéculatif. Pour son acheteur cela permettra de le revendre par la suite à un prix plus élevé pour réaliser un bénéfice. 25 milliards de dollars de NFT se sont échangés en 2021 !

Cette grande Tendance du moment a explosé en popularité. Connue principalement sous la forme d’avatars de singes au travers du Bored Ape Yacht Club, les stars se les arrachent ! Le célèbre Footballeur Neymar a d’ailleurs déboursé plus d’un millions de dollars pour acquérir deux NFTs !