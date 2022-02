Cannes et Ninja Warrior renouvellent leur partenariat

Pour la 7ème année consécutive, la ville de Cannes et TF1 production poursuivent leur collaboration autour de l’émission « Ninja Warrior ». Le tournage se tiendra sur l’esplanade de la Pantiero du lundi 28 mars au lundi 4 avril 2022. L’installation des infrastructures débutera le 16 mars.

C’est reparti pour un tour ! Il sera de nouveau possible de rencontrer Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere sur la Croisette. Les animateurs commenteront les performances des athlètes qui se lanceront sur le redoutable « parcours des héros », réputé infranchissable.

Un événement médiatique qui dynamise l’économie locale et promeut la marque « Cannes »

La mairie de Cannes se réjouit de la reconduction de ce partenariat. Selon elle, « Ninja Warrior » s’inscrit en pleine cohérence avec le programme municipal « Cannes capitale du sport en plein air ». Et surtout, l’émission complète le calendrier événementiel cannois pour animer la cité.

L’émission permet de véhiculer une bonne image de la ville et de promouvoir la marque « Cannes ». Chaque semaine, ce sont des millions de téléspectateurs qui regardent le spectacle famililal sur TF1 et découvrent de magnifiques plans de la cité des festivals, illuminée par la lumière des projecteurs et sublimée par les caméras de TF1.

La municipalité assure que le programme engendre des retombées directes pour l’économie locale. L’édition 2021 a nécessité la présence de 180 techniciens et 200 candidats et généré plus de 2 500 nuitées pour l’hôtellerie cannoise.