Le Prince Albert II donne des nouvelles de la Princesse Charlène

Dans une interview accordée à Monaco Matin, S.A.S le Prince Albert II donne des nouvelles rassurantes de son épouse retenue en convalescence loin de la Principauté.

« La Princesse Charlène va beaucoup mieux« . Voilà une nouvelle rassurante délivrée par le Souverain dans un entretien publié ce vendredi par Monaco-Matin. « J’espère qu’elle sera de retour très prochainement en Principauté« , ajoute le Prince Albert II, sans pour autant donner de date exacte. Une prudence bien compréhensible, étant donné les attentes que nourrissent les Monégasques concernant le retour au pays de la Princesse Charlène.

La mère du Prince héréditaire Jacques et de la Princesse Gabriella était revenue sur le Rocher le 8 novembre 2021, au terme d’une longue période passée dans son pays natal, l’Afrique du Sud. Pendant plus de sept mois, l’épouse du Prince Albert II avait en effet du s’astreindre au repos en raison d’une infection complexe de la zone O.R.L. Ce problème de santé lui interdisant de prendre l’avion, la Princesse avait du rester en Afrique du Sud pour subir plusieurs opérations avant de pouvoir rentrer en Europe.

Un premier retour écourté

Malheureusement, ce premier retour en Principauté aura été bref. Dix jours après son arrivée, le Palais annonçait que la Princesse Charlène devait repartir se soigner, loin de Monaco. Une décision liée à un état d’épuisement physique et moral, selon le Prince Albert II. Depuis, le Palais a fait savoir que la Princesse poursuivait sa convalescence de façon satisfaisante. Elle a d’ailleurs reçu la visite du Souverain et de leurs enfants à l’occasion des fêtes de Noël.

Trois mois après le début de cette nouvelle période de convalescence, et bientôt un an après le début de l’absence de la Princesse Charlène, les propos du Prince Souverain ravivent l’espoir des Monégasques de retrouver la famille princière réunie au complet. En attendant, selon le Palais, le Couple Princier demande à ce que l’on continue de respecter sa vie privée et celle de ses enfants.