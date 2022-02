« Comment ça va aujourd’hui ? » Les coulisses de la thérapie

Comment ça va aujourd’hui ? Cette question très simple on la pose souvent, presque sans attendre de réponse. C’est devenu une forme de politesse, pour nous, le commun des mortels. Pourtant, c’est la première question qu’Hippolyte Morel et Amandine Issaverdens posent chaque jour lors de leurs consultations respectives ! A la découverte des coulisses des thérapies !

L’envers du décor et les OFF

Hippolyte est interne en psychiatrie. Amandine est sophro-analyste. Deux branches bien éloignées sur le papier : l’une appartenant à la médecine conventionnelle, l’autre à celle dite « parallèle ». Pourtant, toutes deux peuvent être complémentaires ! La thérapie douce s’allie à l’approche plus médicale du psychiatre.

Amandine et Hippolyte ont de nombreux points communs, et particulièrement un : se mobiliser au service du bien-être de leurs consultants. Tous deux démarrent toujours leurs consultation par « Comment ça va aujourd’hui ? ». Objectif : ouvrir l’échange grâce à cette question basique, et creuser en douceur pour découvrir les souffrance ou non-dits des consultants.

Avec ce livre, Amandine et Hippolyte, offrent un regard inédit dans les coulisses de leurs consultations en santé mentale. Ici, vous découvrirez notamment le point de vue des deux thérapeutes, leurs ressentis, leurs pensées et même leurs émotions. Ils partagent aussi leurs doutes et leurs difficultés parfois à se détacher de l’histoire de leurs patients.

Comment ça va aujourd’hui ? Le lecteur acteur !

Chaque chapitre livre le récit d’une consultation accompagné par un encart scientifique. Objectif : mettre en lumière les problématique abordées. Des TOC en passant par l’anxiété de la séparation ou encore l’anorexie et le syndrome du sauveur ..

Vous êtes aussi invités aussi, en tant que lecteur, à vous prêter à de petits exercices d’introspection et de verbalisation. Cela vous permettra d’identifier vos stratégies comportementales ou encore vos schémas répétitifs.

« Comment ça va aujourd’hui » est un livre bienveillant pour partir à la découverte de soi et de l’autre !