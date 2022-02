Le Prince Albert II reçoit le Président serbe

Le président serbe, Aleksandar Vučić, effectue une visite officielle à Monaco ce mardi 22 février à l’invitation de S.A.S le Prince Albert II.

Après son voyage à Belgrade à l’automne 2020, S.A.S le Prince Albert II reçoit à son tour Aleksandar Vučić en Principauté. Le Président serbe est attendu en fin de matinée au Palais princier. Il sera accompagné notamment de son Ministre des affaires étrangères. Objectif: confirmer et renforcer les bonnes relations entre Monaco et la Serbie.

Un accord de coopération

Le programme prévoit notamment la signature d’un accord de coopération et un déjeuner officiel entre les deux délégations. Entre le Rocher et Belgrade, les dossiers prioritaires concernent la protection de l’environnement et des océans, la promotion du tourisme et le développement des énergies renouvelables. Les deux chefs d’Etat devraient également discuter de la crise ukrainienne qui fragilise la stabilité en Europe de l’Est.

À la découverte du Musée océanographique

La visite officielle d’Aleksandar Vučić à Monaco sera aussi l’occasion pour le Prince Albert II de remettre à son invité la Grand-Croix de l’Ordre de Saint-Charles. De plus, le président serbe aura droit en début d’après-midi à une visite privée du Musée océanographique. Enfin, cette journée se terminera sous les ors de l’Opéra de Monte-Carlo pour une représentation de Werther, drame lyrique du compositeur Jules Massenet.