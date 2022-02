Le mercredi cap sur la médecine anti-âge avec le Docteur Gérard Bersand. En anti-âge les médecins se basent sur des mesures dites classiques. Ils mesurent ainsi l’inflammation, l’oxydation et peuvent réaliser des bilans de stress oxydatif ou des bilans immunitaires. Récemment, la mesure d’âge biologique est entrée en jeu avec la longueur des télomères. Le point avec Gérard Bersand !

Mesurer la longueur des télomères

Nos grands-parents le disaient : on a l’âge de ses artères. Cette expression marque la différence entre l’âge chronologique (selon la date de naissance) et l’âge réel de notre corps. Evidemment mesurer l’âge des artères est compliqué, mais il est possible d’évaluer la longueur des télomères. Ces petits morceaux d’ADN forment des capuchons qui couvrent l’extrémité des chromosomes. Ces structures raccourcissent à chaque division cellulaire jusqu’à disparaitre. A ce moment là c’est la mort de la cellule.

Et si les télomères passionnent autant, c’est parce qu’on a compris que leur raccourcissement rime avec vieillissement.

Peut-on maintenir, voire rallonger les télomères ?

Gérard Bersand le dit : notre âge biologique est proportionnel à la longueur de nos télomères. Un constat intéressant, d’une part pour le côté anecdotique. Cela nous permet de connaitre la différence entre notre âge chronologique et l’âge biologique.

Par ailleurs, le pourcentage de télomères courts est lié à l’apparition de certaines maladies.

Une enzyme est capable de protéger nos télomères c’est la télomérase. Les précisions du Docteur Gérard Bersand sur Radio Monaco Feel Good.