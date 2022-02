Feng Shui : harmoniser l’énergie dans son environnement !

Le Feng Shui vient de Chine. Cette discipline est née il y a plus de 4000 ans et débarque désormais en Occident. Il s’agit d’observer la nature et de comprendre comment l’énergie de vie (le Chi) se déplace et vous influence. Feng signifie vent, Shui eau. Le vent transporte et déplace le Chi, l’eau le concentre et le redistribue. C’est pourquoi le but du Feng Shui est d’équilibrer cette énergie vitale dans votre habitat.

L’énergie est partout autour de nous !

L’énergie vitale circule tout le temps et partout. Le Feng Shui a pour mission d’harmoniser ce Chi dans votre logement en faveur d’un bien-être holistique ! Le bon Feng Shui de la maison impacte aussi le travail, les relations sociales voire la chance. C’est bien plus que de l’agencement ou de la décoration. En réalité, c’est une des nombreuses voies de développement personnel. Finalement, votre habitat est une extension de votre corps et de votre conscience ! Il reflète vos états intérieurs, vos émotions, vos réussites et vos difficultés. Une étude Feng Shui met en lumière certaines des difficultés psycho-émotionnelles et aide à mettre en place des solutions sur le plan énergétique.

Le Feng Shui : pour qui ?

Il est fort probable que vous ayez déjà été dans des lieux avec une énergie basse. A l’inverse, d’autres endroits vous procurent un sentiment de bien-être et vous rechargent. C’est la mission du Feng Shui et c’est pour cela que c’est une discipline accessible à tous.

Elle est ouverte aux particuliers, aux familles ou encore aux professionnels. Elle est ouverte à ceux qui recherchent l’harmonie, qui sont sensibles à leur environnement, et qui souhaitent se sentir bien chez eux.

Pour effectuer une analyse Feng Shui, Valérie se base sur différentes grilles de lecture. Elle étudie par exemple l’environnement extérieur, l’impact des animaux symboliques ou encore la relation psycho-émotionnelle habitat/habitant.

Dans les prochaines semaines elle zoomera sur ces grilles de lecture. A la clef : des conseils bien utiles en faveur d’un bon Feng Shui !

Pour en savoir plus sur le parcours de Valérie (ses formations) : ICI