Co-fondée par Samuel Le Bihan, Earthwake lutte contre la pollution plastique grâce à une machine capable de transformer cette matière en carburant. L’objectif est de transformer un maximum de déchets plastique avant qu’ils n’atteignent les océans. Nous en parlons avec le co-fondateur d’Earthwake, François Danel.

Ce vendredi 25 et samedi 26 février, la Principauté accueille la première édition de Monacollecte, événement solidaire dédié au tri et au recyclage des déchets. Le rendez-vous est co organisé par la SMA et le gouvernement princier, en partenariat avec la Mairie de Monaco et MC2D. Il se tient sur le port Hercule de 10 h à 20h et les particuliers sont encouragés à se rendre sur place les bras chargés.

Ainsi, que ce soit des vêtements, de l’informatique, des jouets, des livres ou encore de l’électroménager, les objets en tout genre sont les bienvenus. En effet, de nombreuses associations sont présentes pour les récupérer et tenter de leur offrir une seconde vie. Si la récup’ n’est pas possible, alors ces associations se chargeront d’envoyer les déchets concernés vers les filières du recyclage.

Du plastique transformé en carburant

Parmi les associations invitées à Monacollecte, il y a notamment Earthwake, représentée et co-fondée par Samuel Le Bihan. L’acteur français a d’ailleurs été choisi pour parrainer cette première édition. A la fois association et start-up, Earthwake a réussi à mettre au point une machine capable de transformer le plastique en carburant liquide. Baptisée Chrysalis, cette innovation est née à Nice, dans l’atelier de l’inventeur Christofer Costes.

Le système fonctionne par pyrolyse (un procédé de combustion sans flamme à très haute température) et il permet de produire un carburant utilisable tel quel dans les groupes électrogènes. Or, ce type de matériel est très utilisé dans les zones enclavées des pays en voie de développement. De plus, Chrysalis a aussi l’avantage d’utiliser la gaz qu’elle produit pour s’alimenter en énergie. Un dispositif présenté comme facilement transportable et peu onéreux, qui permettrait de créer des emplois.

Conçue initialement pour être installée prioritairement en Asie et en Afrique, cette machine a également vocation à être utilisée dans les pays occidentaux, y compris en France et à Monaco. Et justement, le premier client d’Earthwake est SBM Offshore, groupe d’origine néerlandaise implanté dans le quartier de Fontvieille, en Principauté.

François Danel, co-fondateur d’Earthwake et ancien directeur d’Action contre la faim, est l’invité du Club de Radio Monaco.