On continue d’explorer les blessures émotionnelles chaque vendredi avec Lynda Pausé. Pour rappel ces blessures naissent durant l’enfance. Pour ne pas risquer de les réactiver, nous mettons alors en place des stratégies de défense. C’est pourquoi une blessure = un masque. Ce masque est finalement le produit de notre égo et de ses mécanismes de défense. Aujourd’hui cap sur la blessure d’injustice avec Lynda Pausé, coach en développement personnel.

La naissance de la blessure d’injustice

Elle se met en place chez l’enfant entre l’âge de 4 à 6 ans et surtout avec le parent du même sexe. Plusieurs origines sont possibles : la froideur parentale ou encore l’obligation de suivre un modèle comme celui du grand frère ou de la grande soeur. Cette blessure peut aussi venir de l’obligation d’excellence ou de la répression émotionnelle. C’est l’impossibilité d’exprimer sa sensibilité sans être jugé. Résultat, l’enfant grandit avec l’impression d’avoir été lésé et de ne pas être apprécié à sa juste valeur.

Face à l’injustice, le masque du rigide

L’enfant devenu adulte cachera sa blessure derrière une importante rigidité et une exigence de perfection. Généralement ce sont des personnes qui ont peur de l’erreur et qui recherchent la justice en prenant en compte leurs valeurs et leurs critères. Pourtant, ces critères ne sont pas universels. Pour ces individus, la justice c’est la perfection. Il leur est donc difficile de connaitre et de respecter leur limite. Elles demandent rarement de l’aide !

Elles attachent aussi beaucoup d’importance au rangement en triant par série ou catégorie les vêtements ..

Comment « guérir » ?

Etape numéro 1 : accepter sa blessure et ses comportements ! Il est difficile d’espérer aller mieux si la personne refuse l’existence de sa blessure d’injustice car elle reste en lutte permanente et attire davantage de situations liées à sa blessure.

Il est conseillé aussi d’accepter ses imperfections : l’erreur est humaine et la perfection est propre à chacun !