Time for the Planet : agir pour l’environnement

Chaque mois Florent Favier met à l’honneur des solutionneurs. Des personnes qui agissent en faveur de la planète. C’est le cas de six entrepreneurs ! Ils ont fondé Time for The Planet. Zoom sur ce projet impactant !

Time for the Planet : une entreprise à but non lucratif

Laurent Morel, Coline Debayle, Arthur Auboeuf, Denis Galha Garcia, Mehdi Coly et Nicolas Sabatier. Ces six entrepreneurs ont décidé d’agir et surtout de fédérer face à l’urgence climatique. Tous ont mis de côté les entreprises dans lesquelles ils prospéraient pour lancer Time for the Planet. Il s’agit d’une entreprise à but non lucratif qui permet à n’importe qui de devenir actionnaire pour lutter contre le réchauffement climatique ! C’est donc un des gestes les plus tangibles que l’on puisse réaliser avec de l’argent.

Pile deux ans après le lancement de l’entreprise, elle compte aujourd’hui plus de 40 mille co-actionnaires. Plus de huit millions d’euros ont été récoltés.

Les valeurs de Time for the Planet

Avec l’argent collecté, Time for The Planet souhaite détecter et déployer 100 innovations mondiales contre les gaz à effet de serre.

Pour cela, les fondateurs ont à coeur de mobiliser les citoyens en leur rappelant qu’ils ont une grande part de pouvoir grâce à l’action collective. L’objectif est de réunir un milliard d’euros pour rechercher et financer des projets. Particulièrement des projets pouvant être rapidement mis en oeuvre et duplicables à grande échelle. Par ailleurs, toutes les solutions financées par Time for the Planet seront en open source. Chacun pourra donc les répliquer car l’heure est à la coopération !

A ce jour, cette entreprise à but non lucratif est dans le top 10 des plus gros financements participatifs européens.

Chacun peut devenir actionnaire. Toutes les informations sont disponibles ICI.

Chaque lundi, retrouvez My Positive Impact sur Radio Monaco Feel Good avec Florent Favier. Conseiller en transition environnementale, il vous donne les clefs pour construire ensemble le monde de demain.