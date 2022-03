Edgar Grospiron : le champion de la motivation !

Edgar Grospiron, champion olympique de ski de bosses aux Jeux d’Alberville est l’invité Feel Good. Après avoir signé des exploits sportifs mémorables, il est devenu consultant certifié en management de la motivation. Justement aujourd’hui, il zoome sur la motivation, pas toujours simple à définir et à entretenir !

La motivation selon Edgar Grospiron

Pour le triple champion du monde de ski acrobatique, la motivation repose sur trois aspects essentiels. La motivation c’est d’abord l’envie de réussir quelque chose, dans sa vie personnelle ou professionnelle. C’est aussi prendre du plaisir à la réalisation, sans oublier le désir de grandir et de progresser ! Pourtant, la motivation n’est pas innée, ce n’est pas un don non plus. Elle ressemble presque à un muscle version cérébral, qu’il faut entrainer régulièrement pour en tirer tous les bénéfices !

D’ailleurs Edgar Grospiron conseille de faire le point assez souvent sur ce qui nous motive et ce dans tous les domaines de notre vie.

Faut-il privilégier les compétences ou la motivation ?

Edgar Grospiron intervient auprès des leaders, des chefs d’entreprises ou encore des managers. Lors d’un processus de recrutement, le champion olympique conseille de sonder en premier lieu la motivation d’un candidat ! Comme il l’explique : « Ce n’est pas la compétence qui fait la motivation, c’est la motivation qui forge la compétence. »

Une personne peu compétente mais avec un haut niveau de motivation présente, en général, une grande faculté d’adaptation, avec l’envie de progresser et de grandir. Ce sont des personnes dotées de l’énergie nécessaire pour se remettre en question.

Comment entretenir, muscler et booster sa motivation ?

Lors de ses interventions, Edgar Grospiron distille de précieux outils pour travailler sa motivation et celle de son équipe. Il se base notamment sur le plaisir à faire ! Une clef encore méconnue car contre intuitive. En effet, dans notre société, on entend très souvent cette fameuse phrase : « Il faut souffrir pour réussir« .

Pourtant pour réussir durablement, la notion de plaisir est indispensable. C’est elle qui alimente en partie notre motivation, notre énergie et notre envie de performer sur le long terme. C’est pourquoi Edgar Grospiron suggère de focaliser son attention sur sa zone de génie. Nous avons tous des domaines dans lesquels nous excellons avec facilité presque. Généralement, c’est dans les domaines où nous sommes bons que nous retirons le plus de satisfaction.

En zoomant notre attention sur nos talents, nous développons des points forts tout prenant du plaisir. À terme, ce plaisir se transforme en confiance.

