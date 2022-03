Comment participer à la solidarité avec les Ukrainiens ?

Partout sur la Côte d’Azur, des collectes sont organisées pour envoyer des produits de première nécessité aux victimes de la guerre en Ukraine. Il est également question d’accueillir des réfugiés.

De Cannes à Menton en passant par Monaco, Nice, Antibes, Villeneuve-Loubet ou encore Beaulieu-sur-Mer, les habitants sont invités par leurs mairies respectives à se mobiliser pour apporter une aide d’urgence aux civils ukrainiens. Selon le Haut Commissariat aux Réfugiés, en effet, la guerre déclenchée par la Russie a déjà fait plus de 500 000 réfugiés dans les pays voisins de l’Ukraine et plus d’un million de déplacés à l’intérieur du pays. Or, pour ces familles contraintes à fuir leur maison du jour au lendemain, le plus important est de se mettre en sécurité mais aussi de se nourrir, dormir, se protéger du froid, se laver, se soigner…Ainsi, les municipalités ont mis en place des points de collecte pour transmettre les produits concernés aux associations humanitaires qui se chargement ensuite de les acheminer jusqu’en Ukraine.

Un grand dispositif à Nice

A Nice, les dons matériels sont à déposer à l’Hôtel de Ville ou dans l’une des 5 mairies annexes de la ville du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 et dans les 17 centres AnimaNice. La liste de produits demandés comprend les denrées non-périssables, les produits pour bébé, les produits d’hygiène, les vêtements chauds et neufs uniquement, et enfin les duvets et couvertures, qui eux doivent aussi doivent être neufs pour des raisons sanitaires.

La Métropole appelle toutefois à privilégier les dons numéraires, qui permettront davantage de flexibilité pour s’adapter aux besoins des civils. A cette fin, un fond d’urgence a été mis en place sur ce lien: http://soutienukraine. nicecotedazur.org/. Il est aussi possible d’adresser ces dons par chèque (à l’ordre du Trésor Public) à l’adresse : Agence de sécurité sanitaire environnementale et de gestion des risques / 56 bd Jean Jaurès / 06000 Nice.

Une collecte à la Mairie de Menton

A Menton, seuls les dons matériels sont demandés pour l’instant. Ils sont à déposer à l’accueil de la mairie, en semaine, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h30 à 17 h. En dehors de ces horaires ou le week-end, on peut déposer ses dons à l’accueil de la police municipale (entrée rue Saint-Charles). Les dons seront ensuite transmis à l’Association franco-ukrainienne Côte d’Azur basée à Nice.

Christian Tudes est premier adjoint de la ville de Menton. Au micro de Pierre Ourselin, il nous explique quels types de produits sont collectés.

Collecte et accueil des réfugiés à Cannes

A Cannes, la collecte se tient depuis samedi, de 10h à 17h, à la salle 1901, rue Louis Braille. Une permanence a été mise en place également afin d’organiser l’accueil des réfugiés ukrainiens. Cela concerne les démarches administratives, la recherche d’hébergement mais aussi le soutien psychologique. Une première famille ukrainienne est arrivée à Cannes mardi. Elle a été accueillie par des habitants. A plus grande échelle, le département des Alpes-Maritimes se tient prêt à rapatrier et à loger environ un millier de civils ukrainiens. Une plateforme sera mise en place demain, jeudi, pour recueillir les possibilités de logements. Plusieurs centaines de lits seraient déjà disponibles grâce à la participation des bailleurs sociaux du 06.

Plusieurs options à Monaco

En Principauté, plusieurs points de collecte sont ouverts, notamment à la frontière avec Cap d’Ail au niveau de l’hôtel Mariott. La Mairie a mis à disposition le local des ateliers techniques communaux. Des collectes sont également ouvertes au marché de la Condamine et au country club. Il est également possible de faire des dons d’argent auprès de Caritas Monaco et de la Croix Rouge monégasque.