Nutrition et cancer : quels sont leurs liens ?

Aujourd’hui le Docteur Gérard Bersand explore les liens qui existent entre la nutrition et l’apparition de certains cancers. Plusieurs études ont en effet démontré le rôle de l’alimentation. Evidemment, de multiples causes peuvent être à l’origine de l’apparition et du développement d’un cancer. On retrouve par exemple des prédispositions génétiques. Plusieurs cancers sont également provoqués ou favorisés par des facteurs externes. On peut citer le tabagisme, la consommation d’alcool, une activité physique insuffisante, l’exposition aux UV mais aussi une alimentation déséquilibrée.

Nutrition et cancer : des liens étroits !

Avant d’entrer dans le détail, il est important de rappeler qu’un aliment particulier ne peut à lui seul empêcher le développement de la maladie ! Il s’agit plutôt d’équilibrer ses consommations en privilégiant ce qui protège et en réduisant ce qui peut contribuer à l’apparition d’un cancer (boissons alcoolisées, surpoids ou obésité)

Ainsi, la consommation de fruits et légumes diminue le risque de développer plusieurs cancers (estomac, bouche, ou encore oesophage). En effet, ils contiennent une grande diversité de composants bénéfiques pour notre santé comme les fibres, les antioxydants ou encore les vitamines et les minéraux. D’où la fameuse phrase : « Mangez 5 fruits et légumes par jour ». En revanche, cette recommandation n’inclut pas les noix, les graines, les fruits secs ou encore les pommes de terre.

Vous pouvez aussi privilégier les aliments riches en fibre. On en trouve en grandes quantités dans les aliments complets comme le pain, les pâtes ou encore le riz.

En complément de l’alimentation, il est conseillé de pratiquer chaque jour au minimum 30 minutes d’activité physique d’intensité modérée à élevée. Chez l’enfant et l’adolescent cette recommandation grimpe à 60 minutes par jour.