Le Feng Shui vient de Chine. Cette discipline est née il y a plus de 4000 ans et débarque désormais en Occident. Il s’agit d’observer la nature et de comprendre comment l’énergie de vie (le Chi) se déplace et vous influence. Feng signifie vent, Shui eau. Le vent transporte et déplace le Chi, l’eau le concentre et le redistribue. C’est pourquoi le but du Feng Shui est d’équilibrer cette énergie vitale dans votre habitat.

Pour effectuer une analyse Feng Shui, Valérie, fondatrice d’En chemin vers soi 06, se base sur différentes grilles de lecture. Elle étudie par exemple l’environnement extérieur, la relation psycho-émotionnelle habitat/habitant ou encore l’impact des animaux symboliques !

Les animaux symboliques en Feng Shui

Vous le savez, en Feng Shui tout compte, tout a une incidence sur les énergies qui traversent la maison comme par exemple le paysage dans lequel elle est implantée. C’est justement ce qu’étudie l’école de la forme chinoise. L’expert Feng Shui s’intéresse aux masses et formes qui entourent la maison et étudie leur symbolisme et leur impact.

Donc, l’idéal est d’avoir à l’arrière de son logement une tortue forte. Par exemple une montagne, une colline voire même un immeuble sur lequel s’appuyer symboliquement.

A l’avant c’est le phénix qui est important, autrement dit, une vue dégagée qui porte loin pour se projeter dans l’avenir.

Pour le côté gauche, on retrouve le dragon, une énergie Yang qui représente la force du masculin et la capacité à faire et à se mettre en action.

Puis à droite, le tigre, l’énergie Yin, la force féminine qui symbolise la protection et la créativité.

Cette configuration symbolique du paysage se retrouve aussi à l’échelle de l’habitation et dans chaque pièce. Pour privilégier un bon Feng Shui on peut par exemple avoir derrière soi une assise assez haute qui nous protège. Devant soi un espace bien dégagé couplé à des éléments d’ameublement à droite et à gauche qui figurent le tigre et le dragon et qui équilibrent les forces yin et yang.

D’ailleurs sachez que Monaco présente un excellent Feng Shui, comme le détaille Valérie dans cette interview.